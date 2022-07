Un home ha ingressat a presó provisional acusat d'agredir sexualment una menor dissabte a la nit al diumenge 10 de juliol a Mataró, han informat els Mossos d'Esquadra a Europa Press .

Segons ha avançat TV Mataró , la víctima ha denunciat el vigilant d'una guingueta de la platja del Varador, que presumptament va aprofitar que ella no es trobava bé per amenaçar-la i agredir-la sexualment.

Els fets van passar cap a les sis de la matinada, quan ja no hi havia clients a l'establiment, que tanca a les dues de la matinada i no torna a obrir fins a les nou del matí.