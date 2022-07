Cotxe de la policia local a Sabadell/ @EP

Tres testimonis han identificat dues persones, una parella d'un home i una dona, com a presumptes autors del crim d'un home amb un caixer a Sabadell el 2019 , cosa que ha permès reobrir la investigació del cas, tal com han explicat a Europa Press fonts jurídiques. Segons ha publicat 'La Vanguardia' aquest dimarts, els dos investigats per aquesta mort del 29 de juny del 2019 vivien a la zona on es va produir el crim.

El jutge que instrueix el cas ha donat la condició de testimonis protegits a les tres persones que han identificat els sospitosos a través dels enregistraments de les càmeres de seguretat del banc juntament amb el que va passar , difoses en mitjans de comunicació.

Fonts de la representació legal de la família de la víctima han explicat a Europa Press que reclamaran una roda de reconeixement per confirmar les identificacions, que de moment s'han fet davant dels Mossos d'Esquadra.

En paral·lel, el jutjat ha encarregat proves d'ADN per comparar el perfil genètic dels sospitosos i confirmar-ne la identitat. El jutge també interrogarà els dos sospitosos a finals de juliol i prendrà declaració als tres testimonis del cas.