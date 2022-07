Les plantes decomissades. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal dedicat al cultiu i distribució de marihuana que operava des de Barcelona, Tarragona i Girona. En total, els agents han intervingut prop de 1.400 plantes i 109 quilos de cabdells.

La investigació es va posar en marxa a finals de l'any passat, mentre que la primera intervenció el gener del 2022 a Castellbisbal. Aleshores es van aturar dues persones com a responsables d'una plantació de marihuana, en què van ser confiscades 1.264 plantes i més de 32 quilos de cabdells ocults en un habitatge d'aquesta localitat.

Gràcies a la informació obtinguda com a resultat d'aquesta intervenció, els agents van conèixer l'existència d'una altra plantació al Vendrell, on també van detenir dues persones per la relació amb els detinguts a Castellbisbal.

L'operatiu va acabar amb una entrada en un habitatge d'una urbanització de Caldes de Malavella, on a banda de droga els policies van trobar maquinària i estris per a la climatització, el filtratge i el processament de la droga cultivada.