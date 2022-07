Un operatiu d'agents de la Guàrdia Civil ha acabat amb la detenció de 40 persones d'una organització criminal que va aconseguir estafar més de 300.000 euros a prop de 200 persones . Els arrestats, que vivien a Barcelona, Lleida, Madrid, La Corunya i Pontevedra, feien servir mètodes com el phishing (enganyar per aconseguir les contrasenyes de les dades bancàries), smishing (estafes a través de SMS fent-se passar per bancs) i spoofing (usurpació d'identitat electrònica).

L'operació va començar al febrer, després que la Guàrdia Civil de Majadahonda rebés tres denúncies. Els detinguts es feien passar per una entitat bancària , enviant correus electrònics massius o missatges als telèfons mòbils de les víctimes, notificant-los el bloqueig temporal del compte i sol·licitant la verificació de la titularitat a través d'un enllaç on havien d'introduir les dades i claus.

Per donar més fiabilitat al missatge, feien trucades telefòniques des d'un telèfon que estava assimilat al de l'entitat bancària i, una vegada que aconseguien aconseguir la informació que els interessava, transferien grans sumes de diners a comptes bancaris de les 'mules' pertanyents a un 'neobanc' d'un país tercer.

La investigació va portar la Guàrdia Civil a les províncies, entre d'altres, de Barcelona i Lleida, sent aquesta última el lloc on es va localitzar i aturar els caps de l'organització criminal i des d'on es gestionaven els beneficis de l'activitat delictiva, procedint al 'rentat' dels actius amb fortes inversions en criptomonedes.

RECOMANACIONS PREVENTIVES DE SEGURETAT



Per evitar caure en aquestes estafes, la Guàrdia Civil recomana no facilitar credencials daccés de cap tipus i, en cas de dubte, acudir a lentitat bancària física.

Si es pensa que el compte ha estat compromès, verificar-ho mitjançant l'accés a aquest des d'un altre dispositiu (si arriba SMS o trucada del banc, accedir des d'un ordinador), canviar les claus d'accés de forma periòdica i limitar l'operativa en línia per reduir el possible mal.

Els agents també recomanen fiscalitzar de manera regular els moviments bancaris i acarar que tots siguin correctes, ser coneixedors de l'operativa habitual en operacions de banca en línia per detectar irregularitats i acudir a presentar denúncia com més aviat millor davant un frau amb totes les dades de interès (nombre de compte, de targeta, compte de destinació, tipus de càrrec, dates i hores precises).

Els fraus canvien i cada cop són més elaborats, però tots tenen en comú que demanen a l'usuari introduir les seves claus d'accés a través de diverses tècniques.