Beu nounat/ @EP

Una dona de 33 anys ha estat acusada de vendre el seu fill de cinc dies per 3.400 euros a Rússia. La dona que va comprar el nadó va declarar a la policia que la mare biològica no podia mantenir el nadó però que pensava fer servir els diners de la venda per operar - se el nas .

La mare biològica volia deixar el nounat a l'hospital i durant la transacció econòmica la mare del nadó va reconèixer que la seva intenció era fer-se una operació de nas per respirar millor.



Ara, tant la parella adoptiva com la mare biològica estan acusades de tràfic de persones. En una declaració obtinguda per Newsflash, el Comitè de Recerca de la Federació de Rússia per a la República del Daguestan va informar que “les autoritats investigadores han iniciat una causa penal contra un resident de 33 anys de la ciutat de Kaspiysk”.

"Actualment, s'estan duent a terme una sèrie d'accions de recerca, destinades a establir totes les circumstàncies del delicte comès i consolidar les proves de la culpabilitat del sospitós", va concloure la declaració.