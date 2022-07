Al registre del domicili del detingut, la Guàrdia Civil va descobrir 105 vídeos de contingut pedòfil/ @EP

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 37 anys a Sant Just Desvern per presumptament abusar sexualment de menors fingint ser representant de gamers per contactar amb ells en xarxes socials i mantenir trobades tot sol. L'operació es va iniciar fa un any amb la denúncia de la mare d'un menor a Castelló, segons ha informat aquest dimecres l'Institut Armat en un comunicat.

En el registre del domicili del detingut, la Guàrdia Civil va descobrir 105 vídeos de contingut pedòfil on apareixien víctimes menors: de moment n'hi ha identificades cinc, encara que els indicis apunten almenys 14 més que estan intentant identificar.

A través de xats de videojocs online i de xarxes socials de gamers, el detingut contactava amb menors, es guanyava la seva confiança, entaulava una amistat i els comprava amb regals, i el pas següent era mostrar-los tota mena de pornografia perquè els menors realitzaran actes sexuals.

VIDEOCHAT SEXUALS



Les sessions de videoxat eren gravades sense coneixement de les víctimes, i en algunes apareixia el detingut realitzant actes sexuals davant dels menors. Amb el seu fals paper de representant, intentava guanyar-se la confiança de les famílies, i després de diverses cites i trobades aconseguia quedar-se tot sol amb el menor per mantenir contacte físic.

El detingut s'ha posat a disposició del Jutjat de guàrdia d'Esplugues de Llobregat, que ha decretat l'ingrés a la presó, si bé l'operació ha estat coordinada pel Jutjat d'Instrucció 4 de Castelló de la Plana.

La Guàrdia Civil continua treballant en l'anàlisi de les dades obtingudes del material confiscat, així com per identificar la resta de víctimes.