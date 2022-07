Agents de la comissaria del Mossos de Gavà van detenir el passat 4 de juliol dos homes, veïns de Castelldefels, com a presumptes autors dels delictes d’estafa i usurpació d’estat civil. La investigació es va posar en marxa a principis d'any, quan des de la comissaria de Castelldefels van rebre diferents denúncies de persones que deien que els havien notificat l’impagament de crèdits al seu nom que ells no havien contractat. Denunciaven que al seu nom i sense el seu consentiment algú havia sol·licitat crèdits de consum dels que no s'havien satisfet diverses quotes i havien entrat en situació de en morositat.

Fruit de les indagacions policials, els investigadors van determinar que una empresa d'instal·lacions de gas de Castelldefels estaria vinculada en un entramat criminal que s’aprofitava de la concessió fraudulenta de crèdits personals. L’empresa obtenia dels seus clients directes, normalment persones d’edat avançada, les dades i la documentació necessària per contractar telemàticament els crèdits.

L’empresa instal·ladora aconseguia dades autèntiques dels seus clients, els quals les havien facilitat en algun moment al demanar un pressupost, contractar una instal·lació o comprar algun producte de la botiga. Amb les dels clients, els estafadors demanaven crèdits de consum inventant-se la resta de les que havien de figurar al contracte (números de telèfon, adreces...). Finalment, per confirmar la sol·licitud del crèdit es feien passar pels clients, i sol·licitaven l’ingrés dels diners del finançament en el compte de l’empresa.

A més, a través d’una certificadora electrònica les persones investigades també usurpaven la firma de les seves víctimes/clients per tal de deixar constància que acceptaven les condicions del contracte de préstec mercantil. Ho feien a través d’SMS que havien estat donat d’alta pels investigats, a nom de les mateixes víctimes.

Com que de les dades incorporades al contracte eren falses, quan es produïa l’impagament del deute, els bancs no podien trobar el presumpte deutor i la víctima entrava en situació de morositat. En els casos en què l’entitat financera arribava a localitzar el presumpte morós, era llavors quan aquest descobria que havien utilitzat les seves dades de forma fraudulenta.

Els investigadors van sol·licitar l’agrupament judicial de totes les denúncies, amb una trentena de víctimes fins al moment i un gruix de 175.000 euros estafats i van detenir els dos administradors de l’empresa d’instal·lacions com a presumptes autors dels delictes d’estafa i usurpació de l’estat civil.

Van declaran davant del jutge, que els va deixar en llibertat amb càrrecs.