Un agent de Mossos d'Esquadra durant un operatiu contra el trànsit de marihuana a Catalunya el 2020/ @EP

La Policia Nacional ha desmantellat una plantació interior de marihuana a Castellbisbal, el Vendrell i Caldes de Malavella, que aixoplugava 109 quilos de cabdells i 1.386 plantes de marihuana . En la intervenció s'han detingut 11 persones de nacionalitat albanesa, culminant una operació que va tenir origen a finals del 2021.

Els detinguts són presumptes autors de delicte de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal . També se'ls investiga per defraudació de fluid elèctric, als diferents habitatges on van dur a terme la seva activitat.

La banda, que operava a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona, ha estat objecte de recerca de la policia al llarg dels darrers mesos. Aquest mes de gener va tenir lloc la primera intervenció, que va resultar en dos detinguts a Castellbisbal i la confiscació de 1.264 plantes i més de 32 quilos de cabdells amagats en un habitatge unifamiliar.

Arran d'això, la investigació es va desplaçar al Vendrell, on es va trobar una altra plantació en un habitatge de grans dimensions a la perifèria del nucli urbà. Aquesta havia estat aclimatada amb diferents estris i infraestructures per dur a terme la cura de les plantes, la recol·lecció i l'envasament de la droga. Dos individus més van ser detinguts.

Finalment, al mes de maig es va donar per conclosa l'operació, acabant amb la detenció de set membres de la banda que cultivaven marihuana en una casa a la urbanització Can Carbonell, a Caldes de Malavella. Allà es van intervenir 76 quilos de cabdells i 122 plantes més de marihuana, així com es va intervenir maquinària.