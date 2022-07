Els Mossos d'Esquadra han desmantellat a Mont-roig del Camp el laboratori de drogues sintètiques més gran detectat a Catalunya, que van trobar gràcies a l'avís que els va donar l'Ertzainza en sospitar arran d'una altra investigació que tenien en marxa al País Basc.

Hi ha tres persones a la presó provisional per aquest cas i els van trobar 150 quilos pasta de speed sense tallar; 108 quilos de speed llest per vendre; 21,9 quilos de cocaïna rosa, tusi o 2CB en unes 5.000 pastilles ja premsades; 10 quilos de ketamina; 2,7 quilos de MDMA; 5 de marihuana; 10 armes de foc i 42.000 euros en efectiu, han explicat aquest divendres en roda de premsa l'inspector de Mossos Francesc Moragas, el sergent de Mossos Xavier Tenorio, el subcomissari de l'Ertzaintza Asier Jauregi i el suboficial de l'Etzaintza Hermelo Molero.

Fabricaven la droga al garatge d'una casa de Mont-roig, en un "macro laboratori molt avançat que tenia tots els aparells per fer tot el procés de producció" i que la policia creu que funcionava des del 2017, ha explicat Moragas.

L'home que presumptament s'encarregava de cuinar la droga té 35 anys i la policia no li ha trobat formació específica per manejar aquestes substàncies sense risc, i creuen que era autodidacte i “tenia un talent i una capacitat innata per dedicar-s'hi”.

"És molt difícil manipular tots aquests líquids que hem trobat i que no t'exploti a la cara", ha apuntat Moragas, ja afegit que al garatge van trobar llibres, receptes manuscrites i documents descarregats d'internet sobre com cuinar la droga.