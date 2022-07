Els Mossos investiguen la "mort violenta" d'una dona a Maçanet de la Selva | @ep

Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest dissabte la "mort violenta" d'una dona per arma blanca a Maçanet de la Selva , han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press.

Cap a les 11.50 hores, els Mossos i la Policia Local del municipi han rebut l'avís que hi havia una persona ferida per arma blanca a la via pública de Maçanet .

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions policials i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per atendre-la, però la dona ha mort poc després.