Detingut un home per presumptament matar la seva mare amb arma blanca a Maçanet | @ep

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte a la tarda un home de 33 anys per presumptament matar la seva mare, de 51 anys, de manera violenta amb una arma blanca aquell mateix matí a Maçanet de la Selva.

El presumpte autor va ser detingut a la via pública de Maçanet unes hores més tard dels fets, que estan sent investigats per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) , han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press aquest diumenge.

Dissabte cap a les 11.50 hores, els Mossos i la Policia Local van rebre un avís que hi havia una persona ferida per arma blanca i fins al lloc es van desplaçar diverses dotacions policials i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per atendre-la, però la dona va morir poc després.