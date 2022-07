Té potencial per cremar fins a 1.500 hectàrees | @ep

El foc forestal que crema al municipi de Pont de Vilomara des de poc després de les 13.04 aquest diumenge ja afecta 95 hectàrees, i en la seva extinció treballen 81 dotacions dels Bombers de la Generalitat , de les quals 13 són aèries.

El foc, avivat pel vent del sud, avança "amb potència i projecta focus secundaris" i té potencial per cremar fins a 1.500 hectàrees, ha informat Bombers en un comunicat.

Els efectius treballen a tancar els flancs i la cua de l'incendi, els preocupa una "possible obertura" cap al nucli urbà del municipi i avisen que a la zona hi ha nombroses urbanitzacions i zones de cases disseminades.

Per això, han recomanat lʻevacuació de la zona de cases de Can Riera, propera al municipi; han desallotjat la zona de Rocafort i han confinat la urbanització de River Park per prevenció, després que així ho demanés Protecció Civil.

El municipi de Pont de Vilomara ha activat el pla d'emergències municipal pel foc, ha desallotjat la piscina municipal perquè efectius de Bombers puguin agafar aigua i també ha habilitat una sala polivalent per si cal.

EVITAR "AUTOEVACUACIONS" I SEGUIR INDICACIONS



Protecció Civil també ha recordat als veïns de la zona que “és molt important evitar les autoevacuacions”.

Per part seva, la policia catalana ha demanat a la ciutadania seguir les indicacions de les autoritats per facilitar les tasques dels efectius de seguretat i emergències així com evitar la zona del foc per la pròpia seguretat.

El telèfon d?emergències 112 ja ha rebut més de 500 trucades per alertar del foc, que crema en una de les zones més afectades per la sequera per l?onada de calor a Catalunya.