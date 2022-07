L'incendi a Pont de Vilomara obliga el confinament a la zona | @ep

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que aquest diumenge a la tarda s'han habilitat tres centres per acollir uns 200 evacuats per l'incendi originat a Pont de Vilomara, mentre que altres evacuats han estat acollits pels seus propis mitjans, com a cases de familiars.

Ho ha declarat als periodistes des d?un centre de comandament de l'incendi, a Sant Vicenç de Castellet, amb l'inspector en cap de Bombers, David Borrell.

Elena ha afegit que Bombers prioritza la protecció de les urbanitzacions i que el foc no vagi més enllà de la carretera C-16, sense descuidar la protecció del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que ja n'està afectat.

L'incendi forestal declarat a Pont de Vilomara ja crema 978 hectàrees i afecta 5 municipis.

El parc natural és dins de l'àrea de tancament d'accessos declarada precisament pel risc d'incendis, recorda Agents Rurals via Twitter.

A aquesta mateixa hora, els Bombers treballen amb 103 dotacions, 16 aèries, i destaquen que la prioritat és defensar les zones residencials.

L'incendi forestal a Pont de Vilomara declarat aquest diumenge ha obligat al confinament total a la població ia la urbanització de River Park, informa Protecció Civil de la Generalitat via Twitter .

A la tarda també ha causat ja evacuacions, encara que només a la primera línia de foc que va cap al centre dels nuclis de població o d'urbanitzacions.

Les evacuacions són a Can Riera, a les primeres cases de Pont de Vilomara (Marquès de Paradís) ia les primeres cases de les Brucardes.