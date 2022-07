Els Mossos el van detenir al supermercat. Foto: Mossos

Els Mossos de la comissaria de Lleida van detenir el passat 13 de juliol un home com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació en un supermercat de la ciutat. Segons l'avís que van rebre, quan va passar per caixa amb diversos productes, de sobte va treure una arma de foc curta i va intimidar la caixera exigint-li els diners que hi havia dins.

Dues patrulles que estaven fent un dispositiu preventiu de robatoris al barri de Cappont van presentar-se a l'establiment i van detenir el presumpte lladre, que encara es trobava dins la botiga. Quan el van escorcollar, li van trobar en una butxaca una pistola petita, que en realitat era un encenedor que simulava ser una pistola.

Els Mossos van relacionar-lo amb tres atracaments d'aquest mes, tots ells en botigues d’alimentació. En dos casos va amenaçar els treballadors amb una pistola i en un altre va fer servir un ganivet, per robar els diners que hi havia a la zona de caixes.

El detingut, amb antecedents per fets similars, va passar el 16 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida qui va decretar el seu ingrés a presó.