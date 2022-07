Un accident ha provocat la mort d'un camioner / Europa Press

Un camioner ha mort aquest dilluns a la tarda en una col·lisió per envestida a la carretera N-IIa a Tàrrega (Lleida), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 16.29 hores, quan per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió entre dos camions i un dels conductors, que ha quedat atrapat, ha mort.

Arran de la incidència, s'ha activat una patrulla dels Mossos d'Esquadra, dues unitats dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).