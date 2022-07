Un veí observa una zona d'habitatges afectats pel foc, el 18 de juliol de 2022, a O Barco de Valdeorras, Ourense.

Les flames estan afectant el Praque Natural do Invernadoiro i les seves proximitats. La quantitat de llogarets desallotjats supera les 30 i n'hi ha diverses que han estat pastura de les flames a O Barco i O Courel. Les fortes ratxes de vent de dilluns a la nit poden fer empitjorar encara més la crisi.

El problema de l'onada d'incendis afecta també Portugal, des d'on han entrat diversos focs creuant Raia Seca, i Zamora, on s'ha tallat la connexió amb tren amb la Meseta .





L'onada d'incendis que afecta aquests dies Galícia, especialment l'interior d'Ourense i Lugo, ja ha arrasat amb gairebé 13.800 hectàrees de terreny, segons el comunicat facilitat per la Conselleria del Medi Rural, amb dades fins a les 19,15 hores d'aquest dilluns. El president de la Xunta Alfono Rueda va dir a primera hora de la tarda que ja hi havia 30 nuclis de població desallotjats.





D'aquests incendis, dos, els més grans, continuen actius i avancen a gran velocitat alimentats pels terrenys secs, el vent i les temperatures elevades, ja que s'ubiquen a les úniques zones de Galícia que encara romanen en alerta per altes temperatures: el interior i muntanya d'Ourense i l'interior i muntanya de Lugo.



En concret, el foc originat a Carballeda de Valdeorras, a la parròquia de Riodolas, ja ha calcinat 4.600 hectàrees, segons la informació de la Xunta. Aquesta mateixa tarda ha consumit més cases, com mostren aquestes imatges d'Entoma, municipi d'O Barco:

Després d'aproximar-se diumenge al nucli d'O Barco, avança ara en direcció a Sobradelo, Rubiá i Biobra, a les proximitats del parc de la Serra da Enciña da Lastra.





A les tasques de control i extinció d'aquest foc hi participen set tècnics, 34 agents, 69 brigades, 35 motobombes, tres pales, 11 avions, 10 helicòpters i personal de la UME. A més, ha estat activada la situació 2 per la proximitat de les flames al nucli de Candeda, a Carballeda.





D'altra banda, han cremat ja unes 4.500 hectàrees de terreny en un altre incendi de grans dimensions resultat de la unió de diversos focs registrats a O Courel (Lugo), concretament a Folgoso do Courel i A Pobra do Brollón.



A l'extinció d'aquest foc, que continua també actiu, hi participen 16 tècnics, 88 agents, 130 brigades, 84 motobombes, tres pales, una Unitat Tècnica de Suport, 17 avions, 18 helicòpters i membres de la UME. També aquí segueix activa la situació 2 per la proximitat als nuclis de Parada dos Montes i Carballal, a Folgoso, i Busto, a A Pobra.





A Vilariño de Conso, també a Ourense, un altre incendi actiu deixa ja 1.800 hectàrees cremades al Parc Natural d'O Invernadoiro, mentre que el foc originat a la parròquia de Seceda, a Folgoso do Courel (Lugo) arriba ja a les 1.100 hectàrees manté activada la situació 2 per la proximitat de les flames al nucli de Gamiz. Al llogaret de Vilar a O Courel les flames han devorat algunes edificacions i nombrosos veïns han estat desallotjats .





A la província de Lugo també romanen actius un incendi iniciat a la parròquia de Ramil, a Pales de Rei, que afecta 375 hectàrees; i un altre a Cervantes --parròquia de Cereixedo-- que ha cremat 20 hectàrees.



A la província d'Orense, tres focs afecten el municipi d'Oïmbra, un a la parròquia de Videferre --actiu-- que ha cremat 350 hectàrees i que va entrar a Galícia des de Portugal; un altre a San Cibrao, estabilitzat des del migdia després d'afectar 20 hectàrees; i un tercer, també actiu, a Rabal.

Els dos últims focs també tenen activada la situació 2 per la proximitat als nuclis de Rabal, a Oïmbra, i Mandín, a Verín.





ESTABILITZATS I CONTROLATS

Al comunicat de Medi Rural figuren com a estabilitzats, a la província de Lugo, un incendi a Cervantes --parròquia de Donís--, que va afectar 75 hectàrees; i un altre a Quiroga --parròquia de Nocedo--, que en va cremar 15.



Així mateix, estan controlats els focs d'Outeiro, a Quiroga, amb 250 hectàrees, i el de Santa Mariña do Castro, a Antas d'Ulla, amb 40. A Ourense, està controlat el foc de Ribadavia, que va afectar 65 hectàrees i, a Pontevedra, el de la parròquia de Guillar, a Rodeiro, que va cremar 200 hectàrees.



A aquesta superfície caldria sumar la calcinada per cinc focs ja extingits, que van afectar més de 250 hectàrees: Quadre (31 hectàrees), Baiona (46 hectàrees), Meló (dos focs que sumen 98 hectàrees) i Quiroga (83 hectàrees).



DESALLOTJAMENTS I TALLS DE CARRETERA

Els focs a la muntanya de Lugo i Ourense han provocat el desallotjament preventiu de diversos nuclis de població, així com talls en algunes carreteres.



En concret, el president de la Xunta, Alfonso Rueda, informava aquest matí que, durant la nit, havien estat desallotjats 30 nuclis de població amb uns 500 evacuats a Lugo i entre 200 i 250 a Ourense.



Rueda va fer aquestes declaracions al lloc de comandament avançat d'A Pobra do Brollón, on es va desplaçar després d'anul·lar la seva agenda oficial per interessar-se per l'evolució de les tasques d'extinció. Al llarg del dia, el president gallec ha visitat O Barco i veïns desallotjats a Triacastela i Folgoso, i ha tornat a última hora al lloc de comandament avançat d'A Pobra.

Incendi a O Barco en una foto d'ADC Bombers Boiro





Pel que fa a zones afectades, a la parròquia d'Alixo, la 'zona zero' dels focs al municipi d'O Barco (Ourense), han cremat 15 cases, segons ha confirmat el seu alcalde. Entre altres, també s'han cremat un parell de cases al nucli deshabitat de Rio de Bois, a A Pobra do Brollón, ia l'aldea de Vilar, a Folgoso do Courel.



Les flames, el fum i les tasques d'extinció també han causat al llarg de la jornada diversos talls de carretera i circulació condicionada a les províncies d'Orense i Lugo.



Així, a les 17.10 hores va produir un tall total en tots dos sentits de la carretera A-75, a l'alçada de Verín (Ournense) entre els quilòmetres 0 al 10 per un incendi forestal procedent de Portugal. Per la seva banda, la N-532, a l'alçada de Verín, és transitable amb precaució en tots dos sentits entre els quilòmetres 8 al 12 a causa de la presència de fum, segons la DGT.





Des de les 13.00 hores d'aquest dilluns està tallada la carretera OU-0853, a Candeda, a Carballeda de Valdeorras (Ourense), entre el quilòmetre 5 i 9 --en sentit creixent de la quilometració--. I també s'ha produït un tall a l'OU-121, des del quilòmetre 8, a Santigoso, municipi d'O Barco, fins al quilòmetre 26, a Prada.



A més, es produeixen talls intermitents a la carretera N-536 a l'alçada d'O Barco (Ourense), en tots dos sentits entre els quilòmetres 43 i 47, per la presència de fum i pols, i s'ha tallat la N-120 a Rubiá per intervenir a l'incendi que avança cap a Lleó.



Ja des de diumenge també es produeixen problemes de circulació a la província de Lugo a causa del foc, en concret a la LU-651 ia la LU-P-4710.



Així mateix, l'incendi iniciat a Losacio (Zamora) ha obligat a suspendre "fins a nou avís" la circulació de la línia d'Alta Velocitat Madrid-Galícia, en concret al tram comprès entre el municipi zamorano d'Otero de Bodas i la capital de la província.

Els sindicats CIG i CC.OO. han advertit que les millores a les brigades aquest any resulten insuficients , una queixa que també se sent a les xarxes socials:





Aquests són els mitjans que estaven treballant a les extincions a última hora de la tarda, segons dades de la Xunta: