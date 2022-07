Incendi al Pont de Vilomara, Barcelona / Europa Press

Espanya es crema. Podria semblar una afirmació banal o una exageració, però els múltiples incendis que estan assolant a la península aquests últims dies demostren que és una afirmació completament certa. Com a periodistes, la nostra tasca és informar i fer un seguiment dels incendis que hi ha actius, però la feina es complica quan hi ha una quantitat ingent de focus repartits per tot Espanya.

Tot i això, intentarem explicar tots els focs que cremen el país.

CATALUNYA

- Pont de Vilomara (Barcelona): aquest és un dels incendis més greus i preocupants que arrasa no només a Catalunya, sinó a tot Espanya. Ara com ara, ja ha calcinat més de 1.600 hectàrees i els Agents Rurals han confirmat que va tenir origen humà, no natural. Tot i això, encara no se sap si l'acció humana va ser de forma intencionada o sense voler. Aquest foc va arrencar el diumenge cap a les 13:00 h. del migdia.

Tot i això, aquest mateix dilluns s'ha declarat un altre incendi de menors dimensions també a la mateixa localitat de Pont de Vilomara.

- Àger (Lleida): aquest dilluns es va declarar a la tarda un altre incendi en una zona de "molt difícil accés", segons els Bombers de la Generalitat de Catalunya. Ara com ara, es desconeixen les hectàrees afectades.

ANDALUSIA

- Sierra de Mijas (Màlaga): la Brigada de Recerca d'Incendis Forestals (BIIF) ha confirmat que l'origen també és per l'acció humana. Aquest foc va començar divendres passat al migdia i s'estima que ha arrasat amb més de 2.070 hectàrees de terreny. Ara com ara, es dóna per estabilitzat.

CASTELLA I LLEÓ

- Losacio (Zamora): aquest és probablement un dels incendis més agressius i més nocius de tots els que s'han generat aquests darrers dies. Aquesta és la seva gravetat que ja s'han cobrat dues víctimes mortals. Fins ara, ha arrasat amb una xifra entre les 10.000 i les 11.000 hectàrees des que es va propagar diumenge passat a la tarda, a causa d'un llamp. Aquest incendi ha obligat a evacuar una quinzena de municipis de la zona.

A més, hi ha diversos incendis més de caràcter més lleu a la comunitat de Castella i Lleó, situats a les localitats: Navalonguilla i Cebreros (Àvila), les localitats lleoneses de Paradaseca , Balboa i Montes de Valdueza , la salmantina de Candelario i Monsagro , la segoviana de Navafría i les zamoranes de Figueruela de Abajo, Roelos de Sayago i Serra de la Culebra.

EXTREMADURA

- Valle del Jerte (Càceres): l'incendi es va originar dissabte a la nit en dos focus diferents, cosa que fa pensar en Pedro Muñoz Barco, el director general de Política Forestal de la Junta d'Extremadura, que va ser un incendi provocat. El foc ja està controlat després d?haver arrasat amb una xifra propera a les 170 hectàrees.

- Las Hurdes i Casas de Miravete (Càceres): aquests dos incendis han arrasat amb més de 6.000 hectàrees fins ara. Precisament, aquesta zona serà la que visiti el Rei Felip VI per constatar en primera persona els efectes devastadors de l'incendi que es va declarar dijous passat. La bona notícia és que ja està estabilitzat, encara que l?alerta es manté activa.

GALÍCIA

Aquesta comunitat autònoma és una de les més castigades pels incendis, que ja freguen les 12.000 hectàrees cremades des que s'iniciessin els focs. N'hi ha tres que preocupen especialment:

- Carballeda de Valdeorras (Ourense): l'incendi es va originar dijous passat i ha afectat una superfície d'aproximadament 2.800 hectàrees.

- Folgós do Courel (Lugo): les darreres estimacions indiquen que l'incendi ja ha cremat unes 2.500 hectàrees des que s'activés dijous passat.

- Vilariño de Conso (Ourense): divendres passat es va iniciar aquest incendi i ja ha afectat una superfície de 1.800 hectàrees, aproximadament.

També hi ha altres incendis que tenen una mida menor, però que es reparteixen per tota la comunitat, i que es troben a les següents localitats: Oïmbra i Ribadavia (Ourense); Pales de Rei, Pobra do Brollon, Cervantes, Quiroga i Antas d'Ulla (Lugo); i Rodeiro (Pontevedra).