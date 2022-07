L'allau incendis, que suporten sobretot l'interior d'Ourense i Lugo, porta calcinada una superfície equivalent a més de 26.000 camps de futbol, segons l'última actualització de la Xunta dimarts a primera hora.

A les zones de muntanyoses de Lugo i Ourense els talls de carreteres són constants, inclosa a la nacional 120.

Muntanya cremada a la zona de Padroalbar en una foto del twitter de Diari d'un Bomber

Part de l'origen d'aquesta onada ha estat probablement natural, després que el temporal de la setmana passada provoqués 50 llamps. Pot ser natural també la fi? Sembla difícil, almenys avui. Està plovent lleument, o plourà, a la Galícia atlàntica. A la Galícia interior, Meteogalícia no preveu precipitacions a mitjà termini. A més a més, dimecres es preveu més vent.





Els dos incendis més grans continuen actius i sense control. En concret, es tracta del foc a Carballeda de Valdeorras (Ourense) , parròquia de Riodolas, que dilluns va saltar el Sil i arrasa 7.500 hectàrees, amb una Situació 2 --de perill per a cases-- per la seva proximitat al nucli de Candeda , a més d'afectar el parc natural de Serra da Enciña da Lastra.

Aquest incendi ha saltat al veí municipi de Rubiá i durant la nit ha consumit cases i cotxes al llogaret d'A Veiga de Cascallá, com mostren aquestes imatges:

Per la seva banda, el macrofoc de Folgós do Courel-A Pobra do Brollon (Lugo) --es van ajuntar quatre focs, dos de Vilamor i dos de Saa-- calcina 4.900 hectàrees, amb una Situació 2 tant al nucli de Parada dos Montes (Folgós) i Busto (A Pobra).





A això se suma un altre foc a Folgoso do Courel, parròquia de Seceda, de 1.100 hectàrees. Aquí, hi ha Situació 2 activada per proximitat al foc del nucli de Gamiz. Hi ha veïns, incloses persones grans, que ja fa dues nits que viuen en un poliesportiu local atesos per la Creu Roja.

Veïns de Folgós refugiats en un poliesportiu en una foto de la Creu Roja





El tercer foc amb més superfície cremada és el de Vilariño de Conso (Ourense), parròquia de Padroalbar, amb 2.650 hectàrees dins del parc natural d'O Invernadeiro.





Els focs a la muntanya de Lugo i Ourense han provocat el desallotjament preventiu de diversos nuclis de població, així com talls en algunes carreteres, que ja s'han restablert majoritàriament les últimes hores, inclosa la reobertura de l'A-75 (Verín -frontera portuguesa).



En concret, el president de la Xunta, Alfonso Rueda, informava dilluns que, durant la nit anterior, havien estat desallotjats 30 nuclis de població amb uns 500 evacuats a Lugo i entre 200 i 250 a Ourense.



ALTRES FOCS

A la província de la Corunya, aquesta nit es va declarar un incendi a Santiso.



A la província de Lugo, estan actius els focs de Pales de Rei, parròquia de Ramil (375 hectàrees); i Cervantes, parròquies de Noceda (100 hectàrees) --que la Xunta dóna per estabilitzat--, Donís (75 hectàrees) i Cereixedo (65 hectàrees).



A més, la llista a Lugo es completa amb dos focs a Quiroga, el d'Outeiro està controlat (250 hectàrees) i el de Nocedo està estabilitzat (15 hectàrees). El d'Antas d'Ulla, parròquia de Santa Marinya de Castro d'Amarante, també està controlat (40 hectàrees).



Ja a la província d'Ourense, a més dels citats a Valdeorras i Invernadeiro, els focs més grans dels quals informa Medio Rural són els tres del municipi Oïmbra que van entrar des de Portugal. D'una banda, el de la parròquia de Rabal (750 hectàrees), amb la Situació 2 desactivada a Rabal i Mandín (Verín).

El de parròquia de Sant Cibrao calcina 400 hectàrees, amb una situació 2 també desactivada. El tercer d'Oïmbra és el de la parròquia de Videferre (350 hectàrees), que la Xunta dóna per estabilitzat.





A Ourense, els focs dels quals informa aquest departament es completen amb Ribadavia, 65 hectàrees cremades, que està controlat.



L'únic incendi fora de Lugo i Ourense és de Rodeiro (Pontevedra), parròquia de Guillar, amb 200 hectàrees afectades.



A aquesta superfície cal sumar la calcinada per cinc focs ja extingits, que van afectar més de 250 hectàrees: Quadre (31 hectàrees), Baiona (46 hectàrees), Meló (dos focs que sumen 98 hectàrees) i Quiroga (83 hectàrees).