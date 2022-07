Incendi de Pont de Vilomara / Europa Press

Els Agents Rurals de la Generalitat han explicat aquest dimarts que veuen "intencionalitat" en l'origen dels incendis que es van declarar al Pont de Vilomara i Rocafort (Barcelona) diumenge i a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) el dijous 14 de juliol.

MÉS INFORMACIÓ El foc del Pont de Vilomara ja ha cremat més de 1.600 hectàrees

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa el cap de l'Àrea Regional de la Catalunya Central dels Agents Rurals, Jaume Torralba, en les quals ha assegurat que, en el cas de l'incendi del Pont de Vilomara, "ha costat trobar-ne l'inici" perquè hi havia dos punts.

"Això no sempre és així, hi ha incendis en què és més fàcil trobar el punt d'origen. Aquest ha estat bastant complicat i s'hi han destinat bastants efectius i s'hi ha hagut d'aportar especialistes d'altres llocs per veure el lloc on ha començat l'incendi", ha afegit.

Ha explicat que treballen amb els Mossos d'Esquadra i que l'incendi "està judicialitzat", per la qual cosa han de seguir les ordres del jutjat i no en poden donar més detalls.

Així mateix, Torralba ha afegit que l'inici d'un segon incendi dilluns a la zona del Pont de Vilomara va ser causat per la caiguda a terra d'un ocell que s'havia electrocutat.

"L'experiència que tenim acumulada d'altres anys és que els incendis prop d'àrees urbanes de vegades estan associats", ha explicat.

BOMBERS



En un comunicat aquest dimarts a la tarda, els Bombers de la Generalitat han explicat que en el primer incendi del Pont de Vilomara es manté un dispositiu d'una cinquantena de dotacions terrestres i tres mitjans aeris.

En el mateix comunicat, han explicat que, segons els Mossos d'Esquadra, hi ha un total de 47 cases afectades a la urbanització de River Park, 28 parcialment i 19 totalment, i a la zona de l'incendi hi ha 188 abonats sense servei de llum.