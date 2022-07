Els incendis del Pont de Vilomara i d'Àger segueixen estabilitzats, encara que els Bombers de la Generalitat "estan treballant per donar-los per controlats", segons han informat a última hora de la nit del 20 de juliol.

Han explicat que els efectius seguirien revisant i remullant el perímetre de l'incendi de Pont de Vilomara dimarts a la nit, i que aquest 20 de juliol preveuen que es pugui revifar alguna flama "en les hores més crítiques del dia".

Respecte a l'incendi d'Àger, han assegurat que els dos flancs es mantenen "molt estables", però que s'ha de seguir treballant abans de poder-lo donar per controlat, igual que el foc de Manresa , controlat des de dilluns 18, on mantenen el dispositiu terrestre per fer treballs de revisió i inspecció per remullar els punts calents.