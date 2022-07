marxaL'hotel on es van robar les ampolles. Foto: Atri

Dues persones han estat detingudes a Gruda (Croàcia) com a presumptes autores del robatori de 45 ampolles de vi al restaurant Atrio de Càceres, aconseguint així aclarir un dels robatoris més mediàtics dels últims anys. Els arrestats es van emportar ampolles amb un valor superior a 1,6 milions d'euros.

De fet, només un dels vins sostrets tenia un valor de 310.000 euros, ja que n'era un exemplar únic.

Els fets van succeir el 27 d'octubre del 2021 i van ser comesos per un home i una dona, que ja tenien experiència en robatoris planificats al mil·límetre. Ella va fer una reserva i es va allotjar a l'Hotel Atrio, registrant-se amb un document suís fals. La parella va sopar al restaurant i més tard, convidats pel staff, van visitar el celler.

Després van pujar a l'habitació i, moments després, l'home tornaria al soterrani, on hi ha el celler. Després d'accedir amb una clau mestra, prèviament sostreta, moments després sortia amb tres grans motxilles (una a cada mà i una altra a l'esquena) on va ficar les ampolles.

Fins al matí de l'endemà, a l'hotel no es van adonar del robatori, però els seus dos autors ja havien marxat.