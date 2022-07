Imatge dels Mossos d'Esquadra / Mossos

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres cinc homes d'entre 18 i 34 anys com a presumptes autors d'un robatori amb força, en un edifici en obres a les Borges Blanques (Lleida).

Els agents van localitzar, amagats a l'interior d'un dels pisos de la tercera planta, quatre persones i una cinquena a la primera planta, ha informat la policia catalana en un comunicat d'aquest dijous.

També van intervenir estris per perpetrar robatoris, com dues cisalles i una clau anglesa, emprats, presumptament, per tallar el cablejat elèctric.

Els Mossos van ser alertats que un grup de persones havia entrat en un edifici en rehabilitació del carrer Joan Maragall i en entrar-hi van comprovar que hi havia portes de pisos forçades, cable elèctric arrencat i radiadors i calderes preparats per emportar-se'ls.

A l'exterior de l'edifici, els agents van localitzar un vehicle que tenia els seients preparats per carregar el material sostret, amb el qual els detinguts, segons els Mossos, presumptament, es van desplaçar.