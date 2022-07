El judici ha començat aquest dijous a la Secció 3 de l'Audiència de Barcelona/@EP

Unes empremtes dactilars assenyalen l'extreballador d'una empresa d'obres, jutjat per presumptament posar explosius al motor d'una excavadora a Castellbisbal entre el 9 i el 10 de març del 2021 per acabar amb la vida de quatre excompanys, després que a mitjans de març de l'any anterior hauria deixat la feina.

El judici ha començat aquest dijous a la Secció 3 de l' Audiència de Barcelona i han declarat en qualitat de testimonis diversos excompanys, agents dels Mossos d'Esquadra i pèrits que van examinar l'artefacte. Fiscalia demana 56 anys de presó per quatre intents d'homicidi amb explosius per a l'individu, i la defensa en demana l'absolució.

Diversos agents dels Mossos d'Esquadra han explicat davant del jutge que van rebre una trucada que els alertava que s'havia trobat una garrafa de plàstic "amb cables, un líquid al seu interior i una mica empaquetat" al motor d'una excavadora d'unes obres entre dues comunitats de la localitat.

Els agents van activar els tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius (Tedax), i van preguntar als treballadors de l'empresa si hi havia algun treballador descontent o si algun veí tenia algun problema amb l'obra que s'estava construint, i un dels agents ha assegurat que "en un inici no hi havia convenciment que hagués estat algú molt clarament".

Els mossos encarregats de la investigació van trobar una empremta dactilar de l'acusat -que tenia antecedents- a la garrafa i d'altres que no han pogut identificar, i van observar que l'home havia fet cerques per Internet de temes d'informàtica, programació, ordinadors i robòtica, per cosa que van demanar una ordre d'entrada i un registre al seu pis.

Un dels policies ha declarat a la sala que a la cuina de l'habitatge van trobar una caixa de llumins "només amb els pals del llumí", on l'acusat presumptament havia tallat la part de fòsfor, i que a la taula del menjador van trobar objectes electrònics, un microprocessador, plaques, temporitzadors, documents manuscrits i apunts de programació electrònica.

Alhora, el pèrit que va investigar l'explosiu ha assegurat que l'artefacte tenia un sistema molt sofisticat que s'utilitzava a altres països d'Europa i que era la "primera vegada que ho havia vist a Espanya", mentre que un altre agent del Tedax ha sostingut que l'explosiu mancava de perícia a les connexions elèctriques i de coneixements de soldadura.

TREBALLADORS DE L'EMPRESA



L'amo de l'empresa, que ha declarat en qualitat de testimoni, ha explicat que coneixia l'acusat perquè eren amics del barri, i que posteriorment el va contractar, però que al cap d'uns quants mesos l'acusat va deixar la feina.

Ha expressat que uns dies abans de l'incident a l'obra on treballaven aquestes quatre persones, van patir "un altre sabotatge a les màquines", on algú havia posat sucre als dipòsits de les excavadores, motiu pel qual des d'aquell moment revisaven gairebé diàriament les màquines.

"Al cap d'uns dies (de trobar l'artefacte), a comissaria em van dir si tenia problemes amb algun familiar o extreballador, i em van dir que ja tenien qui havia estat, aquest senyor, perquè tenien les empremtes. Jo els vaig dir que si les empremtes estaven a l'excavadora era normal perquè ell les havia utilitzat, i em van dir que no, que estaven a l'artefacte", ha afegit.

Respecte a l'acusat, diversos treballadors de l'empresa han manifestat que és una "persona violenta, un tio que no es talla un pèl a l'hora de deixar anar la mà" , racista, que generava discussions dins de les obres i mal rotllo amb altres companys.

El judici seguirà aquest divendres amb la declaració de l'acusat i d'altres pericials.