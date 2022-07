Un moment de l?agressió. Foto: Twitter

Un vigilant de seguretat de l'empresa Prosegur que treballava a l'estació de Ferrocarrils de la Plaça de Catalunya va patir una agressió el 21 de juliol passat.

Va intentar evitar que un home es colés en el transport públic i va rebre un cop de puny i un cop amb una placa metàl·lica.

El Sindicat de Treballadors de Seguretat de Catalunya (STS-C) va denunciar els fets. Segons explica el seu secretari general, Antonio Maraña, els vigilants són "l'enemic a batre" i denuncia que "se'ls pot agredir i que quedi com una anècdota".

Maraña està segur que cada dia els treballadors de seguretat pateixen episodis com aquest, però que s'oculten "perquè no hi hagi alarma social". El responsable sindical demana també "més protecció jurídica i física" per als professionals.