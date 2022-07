La segona sessió del judici s'ha celebrat a la Secció 3 de l'Audiència de Barcelona/ @EP

L'extreballador d'una empresa d'obres jutjat per presumptament posar una garrafa amb explosius al motor d'una excavadora a Castellbisbal entre el 9 i el 10 de març del 2021 per acabar amb la vida de quatre excompanys ha negat els fets i ha assegurat: "Jo no vaig col·locar la garrafa”.

Ho ha dit durant la seva declaració aquest divendres a la segona sessió del judici celebrat a la Secció 3 de l'Audiència de Barcelona, en què ha justificat que la troballa de les seves empremtes dactilars a l'artefacte "és normal" perquè va treballar en aquesta empresa des de finals del 2019 a mitjans del 2020.

"A la màquina que jo feia servir per treballar, l'aire condicionat no funcionava, i a l'estiu em congelava una garrafa de cinc litres d'aigua i la posava darrere del seient del conductor, que em servia per refrigerar el motor i poder beure aigua freda durant tot el dia”, ha apuntat l'acusat. També ha explicat que algunes vegades discutia amb el seu cap i els seus excompanys perquè "cadascú té les seves opinions i cadascú les defensa", però ha descartat tenir animadversió cap a ells.

El 5 de maig de 2021, els agents, en trobar la seva empremta dactilar a la garrafa, van fer una entrada i un registre al domicili de l'acusat, on van trobar objectes electrònics, un microprocessador, plaques, temporitzadors, i una capsa de llumins només amb els pals, entre d'altres. "No tenia constància que això (els pals dels llumins) hi fos. El pis era de lloguer, i hi havia una habitació que llogàvem, i la meva companya de pis feia moltes manualitats amb el seu fill", ha justificat.

L'acusat es troba en presó provisional des del 5 de maig del 2021, i la Fiscalia demana 56 anys de presó per quatre presumptes delictes d'assassinat en grau de temptativa i un presumpte delicte de tinença d'explosius.

ARTEFACTE MORTAL



Diversos tècnics especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (Tedax) han explicat que a l'interior de la garrafa hi havia un líquid, i un preservatiu amb caps de llumí i pastilles de barbacoa i cables, amb un interruptor d'alimentació que estava activat i disposat per a la iniciació. Han detallat que si s'arriba a iniciar a les 9.15 hores com estava programat i arriba a impactar contra alguna persona, “podria haver causat la mort".

Pel que fa als fragments d'empremtes trobats a la garrafa de plàstic, dos agents de la Unitat de Policia Científica dels Mossos d'Esquadra han explicat que l'ampolla estava "una mica impregnada amb un líquid oliós, com a gasolina", i que van aplicar un reactiu per poder identificar les empremtes, i que una va coincidir amb les de l'acusat, mentre que les altres no es van identificar.

Així mateix, altres agents de la Unitat Central d'Informàtica Forense i Noves Tecnologies han sostingut que van revisar les xarxes socials per buscar alguna ideologia de l'acusat o si havia manifestat "comentaris associats a mal estar amb l'empresa", i que van trobar un perfil de l'acusat a Skype i a Pinterest, on compartia manuals de circuits electrònics.