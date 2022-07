Jorge Ignacio PJ, culpable de les morts de Marta Calvo, Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas | @ep

Un jurat popular ha declarat aquest divendres culpable Jorge Ignacio PJ de les morts per intoxicació aguda per cocaïna d' Arliene Ramos, Lady Marcela Vargas i de Marta Calvo. En aquest últim cas el considera a més culpable d'ocultar la manera i el lloc en què es va desfer de les seves restes mortals causant amb això una aflicció, angoixa i angoixa sobreafegida als familiars de la víctima.

El jurat entén que l'acusat va actuar "de manera sorprenent" sense esperar-ho les víctimes i sense que tinguessin capacitat de reaccionar. En tots els casos considera a més que va ser un acte de domini masclista.

El jurat el creu també culpable d'haver intentat matar sis dones que van sobreviure a les trobades sexuals --totes elles també dones prostituïdes--, perquè sent coneixedor de les conseqüències dels seus actes, en introduir-los cocaïna, seguia la seva manera de procedir, però no va aconseguir la seva mort per "causes alienes a la seva voluntat".

Alhora, considera provats que deu dones van patir abusos sexuals en introduir-los cocaïna als seus genitals sense el seu consentiment i en tots els casos els acusa també d'haver-los subministrat cocaïna a les anomenades 'festes blanques'.

Per tot això, el jurat conclou que l'assassí no ha de ser indultat pel Govern en cap dels casos ni que se li apliquin beneficis penitenciaris.

Així es desprèn del veredicte del jurat --integrat per set dones i dos homes-- fet públic aquest divendres després d'haver deliberat des de dilluns passat.

PRESÓ PERMANENT REVISABLE

Després de conèixer el veredicte, Fiscalia ha mantingut la seva petició per a Jorge Ignacio de 120 anys de presó --10 anys menys que el que requeria inicialment després de retirar-se una de les víctimes com a acusació, que no va voler declarar al judici--, mentre que acusacions demanen la presó permanent revisable per tres delictes d'assassinat. La defensa sol·licita que se li apliqui la pena en el grau mínim.

El veredicte s'ha donat a conèixer després de més d'un mes en què s'ha jutjat a l' Audiència de València Jorge Ignacio, que sempre ha mantingut la innocència. Ara el tribunal, que ha agraït al jurat la seva difícil feina, serà el que determini la pena que s'ha d'imposar a l'acusat.