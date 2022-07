L´entrada al TSJC. Foto: Europa Press

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la sentència de l'Audiència de Girona que al març va condemnar un home a 18 anys de presó per matar a trets un altre en un descampat de Lloret de Mar el 2012. La sentència , consultada per Europa Press , desestima el recurs del condemnat i dóna per bona la decisió del primer tribunal, que el va condemnar per assassinat i per tinença il·lícita d'armes.

El jurat que va jutjar el cas va constatar que entre dos quarts de vuit i les vuit del vespre del 13 de setembre del 2012 l'acusat i la víctima van quedar en un descampat i l'ara condemnat es va presentar amb una pistola i li va disparar diverses vegades. En canvi, la víctima no anava armada i l'acusat va començar a disparar-li des de la finestreta del copilot del cotxe on viatjava.

Quan ell va intentar fugir, va continuar disparant i va continuar quan ja era a terra, fins a matar-lo, segons consta a la sentència ara confirmada pel TSJC.