Policia nord-americana/ @EP

Un home a la ciutat de Longwood a Florida va assassinar la seva filla de 3 anys i va intentar fer-ho amb la seva altra filla, de 12, el 21 de juliol passat. Els fets van passar al domicili familiar, on el pare, Juan Bravo-Torres, va atacar violentament les seves dues filles mentre la mare era a la feina.

L'individu, de 39 anys, va aconseguir un ganivet i va tallar la gola a la petita, deixant-la sense vida. Seguidament, va aconseguir un altre ganivet i es va dirigir a repetir l'atac amb la seva altra filla, que va sortir de l'habitació descobrint la seva germana amb greus ferides.

El pare llavors va forcejar amb la menor, que va acabar fent-se la morta per a intentar que parés l'agressió. L'home va creure que la nena era morta, per la qual cosa va agafar els cossos de les dues nenes i la va deixar al bany.

Després, segons relata la menor, va sentir com l'home s'intentava tallar el coll. La noia va esperar fins que va deixar d'escoltar sorolls quan el seu pare s'havia quedat inconscient. Aleshores va agafar el ganivet que l'home havia fet servir i va anar caminant fins al restaurant de menjar ràpid on treballa la seva mare per testificar sobre el que havia passat.

Quan les autoritats van acudir al domicili, van trobar la menor de 3 anys morta i Juan Bravo-Torres inconscient. Tant ell com la seva filla de 12 anys van ser traslladats a l'hospital. Ara l'individu està acusat d'homicidi premeditat en primer grau i intent d'assassinat en primer grau.