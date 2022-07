Piercing de boca/ @EP

Una noia de 20 anys al Brasil ha mort després que un pírcing al llavi acabés derivant en una infecció cerebral. La dona, identificada com a Andressa Souza, es va fer la perforació dos mesos abans de contraure la infecció.

D'acord amb la mare de la víctima, Andressa Souza va començar a sentir mals de cap, malestar general i febre, així com una inflor al llavi dies després d'haver-se posat el pírcing. Tot i això, la mare no recorda el lloc on li van realitzar la perforació.

Amb aquests símptomes en increment, la jove va ser ingressada en una Unitat de Cures Intensives de l'Hospital da Vida a Dourados, al sud del Brasil, on va passar 24 dies ingressada.

Els serveis sanitaris van descobrir llavors que la noia havia desenvolupat una infecció cerebral. Aquesta havia entrat al torrent sanguini a través del pírcing, de manera que en aquell punt havia pres el 37% del seu cervell, cosa que no va poder evitar la mort de la jove.