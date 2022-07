Un tren de Rodalies. Foto: Europa Press

La circulació de trens de la línia R4 de Rodalies, al tram entre Castellbisbal i Cornellà, s'ha restablert quan passaven cinc minuts de les vuit del matí d'aquest 26 de juliol. El servei estava interromput des de primera hora per una fuita de gas a Sant Joan Despí.

D'aquesta manera, els trens d'aquesta línia ja han recuperat la circulació habitual en tots dos sentits i, progressivament, recuperaran les freqüències de pas.

Adif ha restablert la circulació ferroviària amb l'autorització de Bombers de la Generalitat, que han detallat a Europa Press que no hi ha danys personals per la fuga de gas, que respon a uns treballs externs que han afectat una canonada.