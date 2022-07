L'operatiu de cerca. Foto: Bombers

Els Bombers busquen des del 25 de juliol passat un noi que "es va perdre de vista" mentre es banyava en una illa del riu Ebre, a l'altura de Benissanet.

En total s'han activat 11 dotacions, entre les quals hi ha submarinistes i dues barques , segons han explicat aquest 26 de juliol els Bombers en una piulada. La previsió, per a aquest dimarts, és buscar per la zona on se'l va veure per última vegada, per un canal que hi ha a la zona i pels marges del riu.

Van rebre l' avís de la desaparició cap a les 7 de la tarda i van posar en marxa el dispositiu de cerca. A la nit van haver de pausar-la per falta de llum i de visibilitat tant als marges del riu com a l'aigua , que estava remoguda i tèrbola, i la van posar en marxa de nou el matí següent.