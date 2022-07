Imatge de l'ampolla amb la càmera instal·lada/ @PoliciaNacional

L ?amo d?un bar de Palma ha estat detingut per utilitzar un sofisticat sistema d?enregistrament que feia servir una càmera oculta després de l?etiqueta d?una ampolla d?aigua amb l?objectiu de registrar imatges íntimes de les clientes.

La Policia Nacional ha explicat que el detingut, de 42 anys, disposava de dos dispositius d'enregistrament ocults en ampolles d'aigua que es comercialitzen en aquest format per aconseguir captar imatges sense que se n'adoni la persona gravada, ja que la càmera capta perfectament la imatge i el so a través d'una etiqueta especial que simula ser una marca d'aigua mineral i el líquid que conté fa invisible la pròpia càmera.

El presumpte autor d'aquests enregistraments, a més, portaria almenys dos anys col·locant aquests aparells al bany femení per captar imatges quan les dones entraven . Va ser una d'elles la que, de manera casual, va descobrir la càmera oculta, lliurant-la a la policia, relatant els fets i detallant que el 2020 ja va localitzar una altra ampolla igual de la que es va desfer, segons la seva versió.

Al sofisticat sistema d'enregistrament que havia instal·lat el propietari del bar, la càmera oculta, a més, s'activava per moviment, de manera que cada vegada que una dona entrava a la neteja, començava a funcionar. A més, contenia una targeta micro SD, en què emmagatzemava les imatges captades.

Analitzant les targetes SD, amb més d'un centenar d'arxius, van comprovar que fins a 38 dones diferents havien quedat retratades per la càmera i que, a més, cada poques pistes d'enregistrament apareixia una vegada i una altra un mateix baró a comprovar el correcte funcionament de l'aparell . Constatant que es tractava d'un dels socis de l'empresa, els investigadors van procedir dimarts a la seva detenció, incautant tot el material de què disposava tant a casa seva com al bar.

Al bar tenia les dues ampolles d'aigua esmentades, una encara amb la càmera, en aquesta ocasió ocultes darrere la barra, i al seu habitatge un portàtil on sembla que accediria al contingut dels enregistraments. A més, també posseïa 44 targetes de memòria més adaptades per al seu ús amb la càmera, la majoria de 32 gigabytes.

La Policia Nacional estima que el detingut podria tenir prop de 5.000 vídeos de les imatges íntimes de dones al bany. falta d'una anàlisi pericial del material intervingut, assenyalen que de moment no hi ha indicis que hagi compartit els enregistraments amb tercers, per la qual cosa al principi "només" se li imputa un nombre encara per determinar de delictes de descobriment de secrets.