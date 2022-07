Les autoritats han desactivat la situació 2, d'alerta per proximitat a vivendes del nucli de Pereiro, a l'incendi forestal declarat aquest dimecres a la tarda al municipi ourensà de Castrelo de Miño i que ja puja a 147 hectàrees cremades.



Segons l'últim comunicat de la Conselleria de Medi Rural, amb dades fins a les 8,30 d'aquest dijous, aquest foc segueix actiu a la parròquia de Barral, però de matinada s'ha aixecat l'alerta de nivell 2 perquè es considera que ja “no hi ha perill per als nuclis de població”.





A les tasques d'extinció han treballat fins ara, entre altres mitjans, 41 brigades, 26 motobombes, sis avions, quatre pales, 11 helicòpters i 21 tècnics.

Incendi a Castrelo de Miño en els seus orígens dimarts a la tarda

DUES SETMANES CREANT



Amb tot, els dos incendis forestals més importants des que hi ha registres a Galícia, el d'O Courel (Lugo) --11.100 hectàrees arrasades-- i el de Valdeorras (Ourense) --10.500 hectàrees-- segueixen controlats. Aquest dijous es compleixen dues setmanes des que tempestes seques van provocar mig centenar d'incendis per la caiguda de raigs a Galícia, amb aquests dos focs com els més grans, els quals es troben encara sense extingir.



El gran incendi d'O Courel, en què es van ajuntar cinc focus --tres de l'ajuntament de Folgoso i dos més, d'A Pobra do Brollón--, segueix controlat des del migdia d'aquest dimecres.



Així mateix, continua controlat l'incendi amb 20 hectàrees calcinades a O Saviñao (Lugo), a la parròquia de Rebordaos. Segons la Xunta, es va iniciar almenys en tres focus diferents, "cosa que mostra la seva intencionalitat".



Pel que fa als altres dos grans incendis, situats a la província d'Orense, es mantenen sense variacions. Així, segueix controlat el foc de la parròquia de Riodolas, a Carballeda de Valdeorras, que afecta el Parc Natural de la Serra d'Enciña da Lastra, amb 10.500 hectàrees cremades; i continua estabilitzat el del municipi ourensà de Vilariño de Conso, que afecta el Parc Natural do Invernadeiro i que ha calcinat 6.500 hectàrees.



Els incendis que estan encara sense extingir sumen 28.267 hectàrees cremades, que pugen a més de 33.000 si es comptabilitzen tots els que les últimes setmanes s'han anat apagant.



En concret, els incendis extingits van cremar unes 4.600 hectàrees a: Quadre -31 hectàrees-; Baiona --46 hectàrees--; Meló --dos focs que sumen 98 hectàrees--; Quiroga --345 hectàrees--; Ribadavia --67 hectàrees--; Covel --37 hectàrees--; Cervantes, parròquies de Donís --75 hectàrees--, Noceda --182 hectàrees--, Cereixedo --65 hectàrees-- i O Castro --0,5 hectàrees--; així com Rodeiro --110 hectàrees--; Pales de Rei --375 hectàrees--; Antas d'Ulla --54,1 hectàrees--. Aquesta llista es completa amb tots tres al municipi d'Oïmbra, parròquies de Rabal --2.100 hectàrees--, San Cibrao --370 hectàrees-- i Videferre --919 hectàrees--.