Agents de la Policia Nacional a Palma han desarticulat un presumpte grup criminal itinerant que es dedicava al robatori amb violència de rellotges d'alta gamma, i ha detingut dos dels seus integrants -de 32 i 35 anys- acusats de fins a set robatoris amb violència, si bé hi ha indicis per a l'atribució d'altres 16.

Segons ha informat la policia en un comunicat, des del mes de maig fins al juliol es van rebre 23 denúncies de robatoris amb violència a turistes a qui sostreien rellotges d'alta gamma. Totes elles es produïen amb el mateix modus operandi a zones d'oci de Palma i el valor dels efectes sostrets supera els 300.000 euros.

Les zones on es produïen els robatoris eren el passeig Marítim i els voltants, així com Platja de Palma o Cala Major, sempre en horari nocturn. Els lladres abordaven les víctimes i en un primer moment intentaven distreure-les perquè, a continuació, un altre el subjectés per l'esquena o els canells i així aconseguissin robar-los els rellotges. A més, en alguns casos colpejaven les víctimes i les tiraven a terra.

El grup d'Atracaments de la Policia Nacional es va fer càrrec de la investigació, fent nombroses gestions, i van comprovar que tots els robatoris seguien patrons comuns i, per tant, es va considerar que els autors eren les mateixes persones.

Els agents van aconseguir obtenir proves i indicis que assenyalaven un grup itinerant establert a Barcelona i integrat per diverses persones que periòdicament visitaven Mallorca com a turistes. Així, en actuar com a turistes, s'allotjaven a hotels i simulaven estar de vacances amb l'objectiu de no ser descoberts i passar desapercebuts. A més, es va comprovar que existia un repartiment de tasques, tant a la perpetració del robatori, com a la sortida dels objectes robats, que passaven a altres integrants del grup que abandonaven l'illa per separat, per no perdre el botí en cas d'alguna actuació policial.

23 ROBATORIS AMB VIOLÈNCIA



Els integrants de la banda freqüentaven Mallorca en diferents períodes de maig a juliol, dates en què es van produir 23 robatoris. A tots els robatoris hi ha indicis de la seva participació, si bé de moment i fins a l'espera del resultat de gestions han quedat acreditats fins a set robatoris amb violència.

El grup d'Atracaments va anar estrenyent el cèrcol als integrants del grup, i un cop amb totes les evidències, proves i indicis, van procedir a dur a terme un operatiu, verificant que dos dels integrants pretenien abandonar l'illa per ferri. Així, els agents van dur a terme un operatiu al port de Palma el 24 de juliol passat i van procedir a la seva detenció com a presumptes autors de pertinença a grup criminal i, de moment, de fins a set robatoris amb violència.

Els detinguts van passar a disposició judicial el 26 de juliol i el jutge de guàrdia va decretar presó provisional. Tot i això, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.