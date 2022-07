Arxiu - Un Helicòpter De Salvament Marítim

El jove britànic Fenton estava de vacances a Mykonos , quan després d'aterrar a l'heliport d'Àtica, en un Bell 407 de Superior Air, una empresa que es dedica a llogar aeronaus de luxe, el jove va obrir la porta i en sortir de l'aparell, probablement per fer-se un selfie, es va acostar massa al rotor del darrere que encara estava en moviment. Va ser en aquest moment quan les aspes d'helicòpter el van decapitar davant dels seus familiars i amics.

" Va morir a l'instant, ja que va ser copejat al cap pel petit rotor del darrere de l'aeronau. No hi havia cap possibilitat que sobrevisqués, la seva mort va ser instantània " van afegir els responsables de la investigació policial on el pilot de l'helicòpter està acusat de homicidi involuntari per no informar dels riscos als passatgers.