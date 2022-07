La investigació segueix oberta. Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització criminal que estafava empresaris que tenien problemes econòmics. En l’operatiu s’han detingut un total de dues persones i s’investiguen quatre més, a qui se’ls atribueixen els delictes d’estafa i pertinença a grup criminal.

La policia exposa un cas d'un empresari que patia problemes de liquiditat en la seva empresa com a conseqüència de la davallada del negoci del seu sector durant la època de restriccions per la Covid-19. Per tal d'obtenir de resoldre la situació, la víctima va optar per cercar creditors i, a través d’un intermediari, va trobar una suposada entitat financera amb la que va contraure un préstec en forma de garantia bancària per un valor total de 40 milions d'euros que havia de pagar en tres anys. La víctima no va rebre mai aquests diners, però sí que va haver de fer front a les despeses que generava la garantia bancaria, per un valor de 5’8 milions.

El grup estava format per sis persones que disposaven de coneixements en matèria mercantil i bancària, cosa que els permetia emprar un tipus de llenguatge complex i encriptat que els donava credibilitat i professionalitat. D’aquestes sis persones, quatre es operaven des de l’estat espanyol, mentre que les altres dues conformaven la "branca europea". Oferien condicions molt avantatjoses respecte dels bancs i d'altres entitats creditícies.

Els detinguts, després de declarar, van quedar en llibertat amb càrrecs amb mesures cautelars. A banda, el jutge instructor de la causa va adoptar mesures cautelars en relació a 10 immobles, amb prohibició d’alienar-los, un vehicle i el bloqueig de quatre comptes bancaris dels investigats. La investigació continua oberta.