La Policia Nacional s?ha encarregat de l?operació. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut l'amo d'un supermercat de Terrassa per un presumpte delicte contra el dret dels treballadors. L'empresari estaria explotant laboralment un ciutadà d'origen pakistanès, sense contracte laboral i en situació irregular.

La investigació va fer que la policia sabés que l'empresari li imposava horaris que arribaven a les 14 hores diàries els set dies de la setmana, tot això sense contracte i sense els drets mínims com a assegurança mèdica, alta a la Seguretat Social, vacances o descans per dinar. La víctima feia un mínim de nou mesos que estava en aquesta situació laboral, cobrant únicament per això entre 200 i 400 euros mensuals i gairebé sense temps per descansar, ja que havia de menjar després de la caixa registradora quan l'afluència de clients fos baixa .

El detingut, també d'origen pakistanès, va ser detingut i posat a disposició judicial. Després de declarar davant del jutge, va ser posat en llibertat.