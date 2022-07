Una foto de la localitat alacantina. Foto: Benidorm

Un operatiu de la Policia Nacional ha aconseguit arrestar un home a Benidorm acusat de diferents estafes amoroses a través de les xarxes socials . És el que popularment es coneix com a estafador del Tinder , un mètode que consisteix a enganyar, amb el temps, a dones fent-los creure que s'ha establert una relació (encara que sigui a distància) per aconseguir robar-los diners. En aquest cas, els agents xifren en 20.000 els euros sostrets diferents víctimes a través de transferències, dones no només espanyoles, sinó de diferents situacions d'Europa.

En general, les persones que pateixen aquestes estafes són més grans, viuen soles i tenen poques vida social. Quan els estafadors les troben, es guanyen la seva confiança i amb el pretext de veure-les (o altres excuses, com a tractaments mèdics) els comencen a demanar diners .

La policia explica que molts d'aquests casos, per vergonya, no es denuncien .