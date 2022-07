Acusades d?assassinat per la mort d?una nena per una infecció de polls | @ep

Una nena de nou anys ha mort d'anèmia provocada per una greu infecció de polls amb desnutrició com a factor contribuent. Aquest succés va passar al març i la mare i àvia de la menor van ser detingudes per un delicte greu de maltractament infantil. L'autòpsia realitzada a la menor va revelar que també patia una necrosi hepàtica, manca de ferro i líquid en pulmons . És per això que la policia ha decidit acusar-les d' assassinat en primer grau.

Kelcye va morir el 22 de març a la casa on residia a Tucson , als Estats Units . La mare de la petita va relatar a les autoritats que la seva filla patia anèmia i havia estat malalta, per la qual cosa creia que estava adormida. Va trucar al 911 per avisar del succés, però els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida, detallen els diaris 'The New York Post' i 'Arizona Daily Star'.

Els agents de policia que van anar a la vivenda, situada al carrer East Gold Links , van quedar "impactats" al veure com els polls van començar a cobrir la cara de la víctima. "En inspeccionar-la més de prop es va descobrir que hi havia una enorme quantitat d'insectes als cabells", va informar 'The Post' . A més, un dels germans grans va dir als investigadors que la seva mare havia intentat tractar la infestació amb una esbandida bucal.