Una dona és enganyada per la seva germana i acaba prostituïda per una parella a Madrid | @ep

La Policia Nacional ha detingut una parella romanesa acusada de tracta d'éssers humans amb fins d'explotació sexual, delictes relatius a la prostitució i la detenció il·legal. Tot això es va poder fer gràcies a una trucada anònima al Servei d'Atenció de víctimes d'Éssers Humans (900 10 50 90).

Tot aquest entramat que ha estat solucionat per la Policia Nacional ha permès alliberar una dona romanesa que va ser enganyada per la seva germana perquè viatgés des de Romania a Madrid per treballar com a cambrera. Quan va arribar a la capital va ser copejada, amenaçada i tancada amb clau perquè es prostituís al polígon empresarial Colònia Marconi.

Els preus dels serveis sexuals, que no podien durar més de 10 minuts, eren entre 20 i 30 euros, cosa que li exigien fer un gran nombre de serveis per poder reunir els 500 euros diaris que havia de lliurar als detinguts. Fins que no els aconseguís no podia abandonar el carrer.

Cada cop que acabava un servei havia de trucar als detinguts, que la controlaven constantment i li impedien parlar amb qualsevol persona que no fossin els seus clients. El van instruir també perquè digués a la policia, en cas que li preguntessin, que hi era per voluntat pròpia per mantenir la seva filla.

Aquesta operació s'emmarca dins del Pla de la Policia Nacional contra el Tracta d'Éssers Humans amb fins d'explotació sexual. La Policia Nacional compta amb la línia telefònica 900 10 50 90, disponible les 24 hores del dia i que no deixa rastre a la factura de telèfon. És la forma més directa en què es poden dirigir les víctimes de tràfic d'éssers humans o qualsevol ciutadà que tingui coneixement d'un possible cas d'aquesta activitat delictiva.

Gràcies a aquest número de telèfon, s'han fet 5.243 contactes entre l'1 de juliol de l'any 2021 i el 30 de juny. També, per facilitar la col·laboració ciutadana, es pot contactar amb la Policia Nacional per informar sobre aquest tipus de delictes de manera completament anònima i confidencial a través del correu trata@policia.es .