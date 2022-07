Un accident dificulta el trànsit durant 13 quilòmetres de l'AP-7 a Gelida | @ep

Un accident dificulta el trànsit al llarg de 13 quilòmetres de l'AP-7 a Gelida direcció Tarragona aquest dissabte al matí: el turisme implicat ja ha estat retirat de la via i no hi ha hagut ferits.

Fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) han concretat a Europa Press que l'incident provoca lentitud al carril, encara que no es tracta d'una "congestió compacta".

A la mateixa AP-7 hi ha hagut un altre accident a Montornès del Vallès que causa retencions de 7 quilòmetres en direcció nord, i el vehicle implicat també ha estat retirat de la via.

També hi ha un carril tallat a l'AP-7 per un camió avariat a l'alçada de Mollet del Vallès en direcció a Girona , on es registren 1,5 quilòmetres de lentitud.

A més, hi ha un carril tallat al llarg d?un quilòmetre a Sant Cugat en direcció sud per un altre accident.