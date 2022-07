Almenys 4 atrapats en un autobús accidentat a Rubió | @ep

Almenys 4 persones han quedat atrapades en un autobús accidentat aquest dissabte a la tarda a Rubió , informa en un comunicat Protecció Civil de la Generalitat, que ha activat el pla especial d'emergències (Procicat).

Part del mig centenar d'ocupants havien sortit sols de l'autobús abans d'arribar els Bombers de la Generalitat , que han començat a rescatar els atrapats.

Bombers , que ha rebut l'avís a les 18.43, hi ha anat amb un helicòpter i 17 dotacions terrestres.

L'accident s'ha produït en un camí al costat de la carretera BV-1037, a la zona d' Igualada .

La carretera no està tallada cap a les 20.00, però els efectius que treballen al lloc han demanat a la ciutadania que no passi pel lloc, per facilitar les tasques.