Detenen una noia per simular haver estat segrestada i agredida sexualment a Palma

La Policia Nacional va detenir divendres passat una noia, de 18 anys, com a presumpta autora d'una simulació de delicte de segrest i agressió sexual, a Palma .

Els agents van iniciar una investigació després de tenir notícia que un home havia agafat una noia i l'havia ficat per força en un vehicle, portant-la a un immoble on va estar diversos dies incomunicada i que podria haver estat agredida sexualment. La noia va ser traslladada a un centre hospitalari per una patrulla de seguretat ciutadana de la Policia Nacional i posteriorment a la comissaria per interposar denúncia.

El contingut de la denúncia i la seva gravetat, va posar en alerta els investigadors de la Unitat d'Atenció a la Família ia la Dona que van fer diverses gestions per aclarir-los, esbrinant finalment que tot havia estat una simulació per evitar que la família de la jove s'hi pogués enfadar per haver estat diversos dies fora del domicili.

Els agents van procedir a la detenció de la jove com a presumpta autora d'una simulació de delicte i un cop va ser escoltada en declaració va quedar en llibertat amb càrrecs.

FINGIR SER VÍCTIMA D'INFRACCIÓ PENAL ÉS UN DELICTE

La simulació de delicte és una infracció penal punible. Per això, descobrir aquests impostors és una prioritat per als agents, ja que cada hora dedicada a investigar els seus casos falsos, és una hora que no es dedica a investigar altres delictes reals dels quals són víctima els ciutadans, a més, de vegades i depenent del delicte que se simula, aquest pot generar alarma social a la població.

Així, des de fa uns quants anys la Policia compta amb especialistes en aquest tipus de fets, que permeten descobrir ràpidament quan s'està davant d'un fet fictici i demanar proves que el contingut de la denúncia no es correspon amb la realitat.

L'APP 'VeriPol' DETECTA DENÚNCIES FALSES AMB UN 90% DE PRECISIÓ

A més, els agents fan ús d'una aplicació informàtica, ' VeriPol ', que detecta les denúncies falses interposades en casos de robatoris amb violència i intimidació o estrebades i altres modalitats delictives.

L'eina identifica el delicte basant-se en el text de la denúncia, per això no necessita cap informació per part de l'usuari, i és completament automàtica amb una precisió del 90 per cent.