Un jove de 20 anys ha estat detingut per agents de la Policia Nacional a Melilla com a presumpte responsable de 14 estafes realitzades a través d'Internet pel mètode conegut com a 'SIM swapping' o duplicació de la targeta SIM del telèfon mòbil, ascendint a gairebé 72.000 euros l'import defraudat.

Arxiu - Comissaria de la Policia Nacional de Màlaga - POLICIA NACIONAL MÀLAGA - Arxiu

Les compres fraudulentes realitzades eren recollides en un domicili de Màlaga, mentre que les víctimes es reparteixen per diverses localitats del país: Albacete (4), Alcorcón (2), Mislata, Alzira, Gijón, Valladolid, Morón de la Frontera, Toledo, Port de Santa Maria i Salamanca.

Segons ha informat la Policia Nacional, en primer lloc el defraudador recopila dades personals sobre les víctimes, manipulant-les mitjançant engany, principalment amb l'ús de correus electrònics de phishing, és a dir, fent-se passar per l'entitat bancària.

Després, l'estafador es dirigeix a la companyia telefònica de la víctima sol·licitant una targeta SIM nova. Per aconseguir-ho utilitza tota mena d'estratagemes, sempre fent-se passar pel perjudicat, coneixent i fent servir les dades personals obtingudes amb anterioritat.

Un cop obtinguda la targeta SIM, el telèfon de la víctima perdrà la connexió a la xarxa i l'estafador rebrà tots els missatges de text i trucades de veu, que unit al lliure accés a l'aplicació bancària us permetrà fer compres d'elevada quantia per Internet , consumant així l'estafa.

Les investigacions es van iniciar l'octubre de l'any 2021 quan es va rebre una denúncia a una comissaria de València donant compte d'un delicte d'estafa de gairebé 6.000 euros a través de l'esmentat mètode de suplantació de la targeta SIM . La denunciant va comprovar a la seva entitat bancària que existien quatre targetes de crèdit al seu nom, a banda de la seva. De totes elles li havien fet compres per Internet, manifestant que familiars que li trucaven al seu número de telèfon li deien que els contestava un home desconegut.

De la investigació se'n va fer càrrec el Grup de Policia Judicial de Comissaria de Districte de Ruzafa (València), els agents del qual van localitzar a Màlaga el domicili on eren lliurades les compres fraudulentes, per la qual cosa van traslladar el que havia actuat al Grup de Policia Judicial del Districte Oest de Màlaga, els agents dels quals van poder determinar l'existència de fins a 13 víctimes més que havien estat estafades amb el mateix modus operandi. El nexe comú de totes elles el que les compres fraudulentes realitzades per Internet eren recollides a l'esmentat domicili de la capital malaguenya.

Segons les indagacions, la persona que residia a l'esmentat domicili i recollia els paquets, exposant-se a una fàcil identificació, en desconeixia la procedència il·lícita, havent estat captada pel presumpte autor de l'estafa, que li pagava una mòdica quantitat de diners per cada paquet que rebia i que immediatament passava a arreplegar.

Un cop identificat el presumpte artífex dels fets, va ser detingut a Melilla, i li van intervindre una tauleta, un telèfon mòbil d'alta gamma i quatre targetes bancàries (una d'elles amb seu a Lituània i una altra de criptomonedes). Finalment, va ser posat a disposició judicial per 13 delictes d'estafa i un d'usurpació d'identitat.