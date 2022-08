La causa és oberta per un delicte de lesions/ @EP

El jutjat de guàrdia de Lleida ha decretat la llibertat provisional amb mesures cautelars de compareixences periòdiques per al jove de 18 anys detingut el 30 d'agost passat per la Policia Local com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa i amenaces al seu germà amb "un ganivet a cada mà", segons va explicar un testimoni als agents.

La causa és oberta per un delicte de lesions, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat d'aquest dilluns.

La víctima, que segons va explicar un testimoni a la Policia Local, és germà del presumpte agressor, va ser localitzada a casa seva amb ferides sagnants a l'abdomen, a l'avantbraç i el pectoral i va ser traslladada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.