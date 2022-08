Part del material incautat. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha desmantellat un cultiu indoor de marihuana a Polinyà i ha detingut els seus dos propietaris, que cultivaven, distribuïen i venien la substància.

La investigació es va posar en marxa al març, però la fase instructiva no va començar fins al mes passat, quan es va fer una entrada i registre a la nau d'un polígon industrial de la localitat. Els agents van trobar 256 plantes, amb un pes total aproximat de 120 quilos.

L'operatiu va servir també per desmuntar tant la infraestructura com la maquinària per al cultiu (focus, ventiladors i aires condicionats). La nau havia estat condicionada per donar cabuda al major nombre de plantes.

Als dos detinguts se'ls investiga com a presumptes autors d'un delicte de trànsit d'estupefaents i defraudació de fluid elèctric.