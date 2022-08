Si bé les autoritats continuen investigant el cas impactant, encara no han fet cap arrest, ni han fet declaracions públiques sobre el que creuen que li va passar al nen.

Les autoritats encara no han determinat quins esdeveniments van portar a la mort de Troy.

L'oficina de l'algutzir no ha dit si la tapa de la rentadora estava tancada o si l'electrodomèstic estava encès. Tampoc és clar si Troy estava mullat o sec quan el van trobar.

Les autoritats expliquen a la revista People que estan fent una autòpsia per determinar la causa i la forma de mort de Troy. "No sabem què va passar, però tenim la intenció d'esbrinar-ho", va dir el tinent d'HCSO, Robert Minchew, als periodistes durant el cap de setmana, segons KHOU-TV . "Si el va matar la rentadora o el van matar i el van col·locar, estem molt lluny d'això. No puc comentar", va dir Minchew.