El Grup de Rescat de Bombers d' Astúries , a bord de l'helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències del Principat d'Astúries (SEPA) , ha recuperat el cos sense vida d'un home de 40 anys que, per circumstàncies desconegudes, es va precipitar per un barranc uns 80 metres, fins al riu a la Canal del Texu, a Cabrales.

Canal del Texu @ep

Les seves restes mortals han estat traslladades, seguint indicacions del jutge a través del GREIM, a Poncebos on se'n farà càrrec la Guàrdia Civil. Segons ha informat el SEPA en nota de premsa, el rescat ha resultat molt complicat ja que la zona on estava el mort és molt frondosa i de gran verticalitat. S'han hagut de fer diversos cicles amb la grua de l'helicòpter a la màxima capacitat.

Fins al lloc va accedir un bomber-rescatador i posteriorment el metge-rescatador que va confirmar la seva mort . Prèviament havien rescatat una dona que, segons els alertants, anava acompanyat a l'home mort i que va quedar agafada a un arbre per evitar la caiguda.

El Grup de Rescat la va evacuar a l'aeronau amb una operació de grua en què es van desplegar més de 40 metres de cable i la va traslladar a Poncebos on també ha estat assistida pel metge-rescatador.

El Centre de Coordinació d'Emergències del 112 Astúries va rebre l'avís a les 16.14 hores. A les trucades indicaven que un home havia caigut al riu i que hi havia una dona agafada a un arbre per no caure al precipici.

La Sala 112 del SEPA va activar el Grup de Rescat amb l'helicòpter medicalitzat i va passar l'avís als 112 de Cantàbria i Castella i Lleó. A les 17.20 van informar que havien rescatat la dona a qui han traslladat a zona segura ia les 18.12 van confirmar que havien rescatat el cos sense vida de l'home.