Foto: Mossos

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos ha desmantellat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a domicilis, principalment al districte de Sarrià- Sant Gervasi de Barcelona, i han detingut els seus quatre membres, a qui se’ls atribueixen almenys 10 robatoris.

A mitjans d’abril de 2022 la Unitat Central de Robatoris va detectar un augment de robatoris amb força interior de domicili mentre els seus ocupants es trobaven a l’interior. Aquest increment s’hauria observat principalment als barris de Sarrià, Sant Gervasi i Les Corts de Barcelona, en horari nocturn.

Gràcies a una identificació policial per part d’una patrulla de seguretat ciutadana de Mossos d’Esquadra del districte de Sarrià-Sant Gervasi es van identificar a dues persones (una d’elles amb antecedents per delictes de les mateixes característiques) que conduïen un vehicle a nom d’un tercer en el que duien una serra radial i més de 2.000 euros en efectiu. La UCROF va començar a investigar aquests individus per determinar la possible relació entre aquestes persones i els robatoris que s’estaven produint per la zona.

Els investigadors van poder observar una gran professionalitat per part d’aquestes persones. Canviaven de vehicle molt sovint gràcies a que un altre integrant del grup criminal era l’encarregat de facilitar-los vehicles de manera recurrent. A banda, utilitzaven tots els tipus de transport que consideraven per dificultar l’activitat investigadora. Utilitzaven tant el Metro, Renfe, bicicleta, bus, com també taxis.

Amb els avenços en la investigació, es va detectar que una part del grup va començar a desplaçar-se a diferents parts del territori on s’hi estaven unes setmanes i aprofitaven per realitzar aquests tipus de robatoris de manera molt intensa. Si els investigats detectaven algun tipus de pressió policial no dubtaven en canviar novament de territori.

Abans i després de cometre els robatoris, els investigats s’endinsaven a zones boscoses o jardins per amagar les eines o el botí aconseguit, per en cas de ser aturats per algun indicatiu policial, no portarien cap indici que podria relacionar-los amb els robatoris.

Desprès d’una ràpida investigació, accelerada per la frenètica activitat delictiva del grup criminal, el Jutjat d’instrucció número 4 de Sabadell que tutelava la causa va autoritzar les entrades i perquisicions als domicilis dels quatre principals investigats. Als domicilis es van aconseguir recollir fins a setanta joies sostretes, així com eines utilitzades per a la comissió dels robatoris i roba utilitzada pels autors.

Així doncs, els investigadors han pogut relacionar-los amb més de 10 fets tot i que s’estan analitzant d’altres robatoris, motiu pel qual el número de fets podria augmentar fins a més d’una trentena.

L’últim fet amb el que se’ls va poder relacionar va succeir hores abans de les entrades i perquisicions on els autors van escalar fins a un 5è pis i van atacar la caixa forta sostraient joies per valor d’uns 30.000 euros. Totes aquestes joies van poder ser recuperades al domicili d’un dels autors, i estan en procés de ser retornades als seus propietaris.

El dia 28 de juliol els detinguts van passar a disposició judicial i la magistrada que ha dirigit la investigació va decretar l’ingrés a presó de tres dels quatre membres del grup.