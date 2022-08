Un home britànic va morir després de ser atacat per porters en un club nocturn a Espanya, informa el diari britànic Mirror . Tobias White-Sansom, de 35 anys, de Nottingham, havia viatjat a casa del seu germà a Magaluf, Mallorca, per passar unes vacances.

L'impactant incident va passar al club nocturn Boomerang , on el pare de dos fills estava de festa amb la seva nòvia. Segons el seu germà, Maximillian White, Tobias havia tornat a entrar per recuperar la samarreta, però li van dir que havien guardat les seves pertinences.

Discoteca Boomerang, a Magaluf - GOOGLE MAPS

Maximillian, que no hi era però va escoltar els testimonis, ha explicat a Mirror que el seu germà es va dirigir cap a la barra quan un guàrdia de seguretat el va agafar per darrere. Tobias es va resistir i llavors, segons relata l'esmentat mitjà, que va ser quan 'tres o quatre' porters suposadament el van fer caure i el van colpejar.

"Després el van emmanillar i el van copejar molt fort de nou", denuncia Maximillian, que afirma que després el van portar a una altra zona i el van tornar a colpejar. Tot el temps va estar emmanillat i subjecte. "Es van agenollar sobre el cap, el coll, el van colpejar, li van treure les sabates i van intentar trencar-li els dits dels peus. Al mateix temps, li treien les joies i se les ficaven a la butxaca", denuncia el seu germà.

Segons el relat dels advocats de la víctima, les escenes caòtiques van durar uns 12 minuts abans que aparegués la policia. En aquell moment, l'home semblava "semiinconscient i no se sostenia el coll mentre girava el cap", afirma el germà.

Segons exposa Maximillian, també es van produir agressions per part dels policies que van assistir al lloc : "La policia el va agafar, el va llançar directament a terra, li va posar un altre joc de dones perquè tingués dos jocs, després els vuit oficials van decidir agenollar-se sobre ell mentre estava en pànic. Llavors es va reunir una multitud de 50, 60 persones amb alguns crits "ho mataràs". Pel que sembla, el meu germà suplicava per la seva vida", relata.

Tobias finalment va patir una aturada cardíaca. Va morir a l'Hospital Llatzer de Palma, cinc dies després de l'incident. Maximillian ha promès ara "tancar" la franja de Magaluf on hi ha el club perquè no està "controlada". "No me n'aniré d'aquí, especialment perquè el seu cos encara és aquí. Compraré la franja de Magaluf i la tancaré definitivament si cal, perquè és un perill per a les persones". Maximillian és un multimilionari que es va fer ric després de liderar el negoci del cànnabis terapèutic al Reune Unit.

Mirror s'ha posat en contacte amb la policia espanyola, que afirma que van assistir al lloc després de rebre informes d'un assalt un porter d'un club nocturn per part d'una persona intoxicada.